Todos os anos o The Global Liveability Report avalia cidades de todo o mundo para descobrir onde se encontra melhor qualidade de vida. Os resultados do relatório deste ano, publicados pela The Economist Intelligence Unit, acabam de ser revelados e dizem-nos que a cidade de Melbourne, na Austrália, volta a ser (já pelo sétimo ano consecutivo) a melhor do mundo para se viver.

Para chegar a estas conclusões o estudo avalia a qualidade de vida de 140 cidades através da análise de categorias como a estabilidade, a cultura e o ambiente, os serviços de saúde, as infra-estruturas e a educação, sendo que as duas primeiras são as que têm maior peso na pontuação final.

A cidade australiana conseguiu uma pontuação de 97,5, numa escala de 1 a 100, tendo conseguido pontuação máxima nas categorias de educação, serviços de saúde e infra-estruturas. Contudo, apenas uma décima separa o primeiro do segundo, atribuído a Viena. Destacam-se ainda o Canadá e Austrália, onde descobrimos mais três cidades na lista final das dez melhores.

Os piores resultados foram atribuídos a cidades como o Damasco, na Síria; a Lagos, na Nigéria; Trípoli, na Líbia; Daca, no Bangladesh e Port Moresby, capital da Papua- Nova Guiné.