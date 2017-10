O próximo sábado dia 16 é de comemoração para os mexicanos. Celebra-se a declaração da sua independência depois de três séculos sob o domínio colonial espanhol. E nada melhor do que brindar à liberdade com tequila. Por isso, a Altos Tequila juntou-se aos principais restaurantes mexicanos de Lisboa e, juntos, criaram menus de degustação especiais.

Entre os restaurantes estão o El Clandestino, Las Ficheras, Mez Cais, Mez Cais LX (LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 99) e o Pistola y Corazon (Rua da Boavista, 16). Os menus de degustação variam consoante o restaurante, mas são todos acompanhados por um cocktail Altos e pelo famoso ritual mexicano La Banderita, que é composto por três shots com as cores da bandeira do país – sumo de lima, Altos Tequila e Sangrita.