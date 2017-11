As edições passadas do Vodafone Mexefest anteciparam o lançamento de grandes bandas, deram-nos a conhecer a música de artistas que agora estão nos palcos dos mundo. O alinhamento é sempre inesperado: foi no palco do festival que King Gizzard & the Lizard Wizard tocaram (pela primeira vez em Portugal) e que ouvimos ALT-J, James Blake e Benjamin Clementine, músicos que foram depois destacados com o Mercury Prize.

No cartaz deste ano descobrimos bandas com abordagens musicais diferentes, mas igualmente interessantes, dos nostálgicos Cigarettes After Sex a Destroyer, Everything Everything, Julia Holter, Liars e Manel Cruz aos incríveis Orelha Negra e ao hip hop português de Valete.

O Vodafone Mexefest é um festival orgânico, ligado à cidade. Quer despertar a curiosidade pela descoberta de Lisboa e, por isso, todos os concertos acontecem em espaços especiais, desde o Coliseu dos Recreios ao Palácio Foz, o Cinema São Jorge, o Palácio de Independência e o Teatro Tivoli. Também o CineTeatro Capitólio volta a ser palco do Vodafone Mexefest este ano, depois de estar fechado ao público durante mais de três décadas e abrir pela primeira vez no ano passado, também por iniciativa do festival. Na Avenida da Liberdade encontramos o Vodafone Bus, uma espécie de palco sobre rodas em viagem constante entre o Marquês de Pombal e os Restauradores, uma alternativa criativa que quer levar a música para fora de portas e não nos limita a um só lugar.

Amanhã, dia 18, há uma antecipação do festival com o Vodafone Mexefest canta Gisela João, um concerto de entrada livre que acontece às 21h20 na sala do Capitólio. A fadista convidou ainda Luísa Sobral, Samuel Úria, DJ Stereossauro e MOMO para reinterpretarem algumas das suas canções.







No próximo fim-de-semana, estes são os concertos que não vamos querer perder.

24 novembro





Cinema São Jorge - Sala Manoel de Oliveira

23h45 - 00h45 Destroyer

Cinema São Jorge - Sala Montepio

21h40 - 22h30 Surma

Capitólio - Cine Teatro

22h50 - 23h50 Valete

21h20 - 22h20 Oddisee

20h05 - 20h50 IAMDDB

Tivoli BBVA - Sótão

00h00 - 02h00 La Flama Blanca

Palácio Foz (Sala Ermelinda Freitas)

21h45 - 22h35 Lavoisier

20h00 - 20h50 Tomara

Estação Vodafone.fm (Estação Ferroviária do Rossio)

23h45 - 00h35 Hinds

21h45 - 22h35 Liniker e os Caramelows

Coliseu dos Recreios

00h30 - 01h40 Orelha Negra

21h00 - 22h00 Washed Out

25 novembro





Cinema São Jorge - Sala Manoel de Oliveira

23h45 - 00h45 Sevdaliza

20h45 - 21h35 Aldous Harding

Cinema São Jorge - Sala Montepio

21h45 - 22h35 Mahalia



Capitólio - Cine Teatro

22h50 - 23h50 Allen Halloween

21h00 - 22h10 Statik Selektah

Tivoli BBVA - Teatro

22h40 - 23h40 Julia Holter

20h30 - 21h20 Luís Severo

Tivoli BBVA - Sótão

00h00 - 02h00 DJ Slimcutz

Palácio Foz (Sala Ermelinda Freitas)

21h45 - 22h35 Luca Argel

Estação Vodafone.fm (Estação Ferroviária do Rossio)

23h45 - 00h45 Liars

21h45 - 22h35 Childhood

Coliseu dos Recreios

00h30 - 02h00 Moullinex

22h45 - 23h45 Everything Everything

21h00 - 22h00 Cigarettes After Sex

Palácio da Independência

22h00 - 22h50 Eva Rapdiva

20h40 - 21h25 Karlon