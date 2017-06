A partir de 1 de junho, Lisboa transforma-se na cidade das festas e há várias atividades gratuitas, para todas as idades, entre festivais de cinema, dança, teatro, literatura e exposições. Durante este mês, o verso "Cheira bem, cheira a Lisboa" é levado à letra. Além de flores e de mar, pelos largos e pelas vielas, o cheiro a sardinha assada e a manjerico são a nota dominante que compõe o ambiente da cidade, e o que não faltam são programas.

De 2 a 4 de junho, há exibições das Marchas Populares no Meo Arena (€6 a entrada, por pessoa, maiores de 3 anos), às 21h30. De 2 a 3, decorre o 2.º Arraial Popular Solidário na Rua Professor Vieira de Almeida, às 18h. Nos dias 2, 3 e 4 junho, o Parque das Nações recebe o Arraial dos Navegantes e a entrada é livre.

O Arraial da Vila Berta,um dos mais emblemáticos, acontece todos os dias entre 2 a 13 junho, no Bairro da Graça, das 18h às 24h (sexta, sábado e véspera de feriado até às 2h) e a entrada é livre. De 3 de junho a 1 de julho, a entrada é também gratuita nos Arraiais no Lumiar.

No dia 12 de junho, a partir das 21 horas,há Marchas na Avenida (com este alinhamento: Infantil A Voz do Operário, Mercados, Santa Casa, Alfama, Benfica, Madragoa, Alto do Pina, Carnide, Penha de França, Campo de Ourique, Bica, Castelo, Ajuda, São Vicente, Mouraria, Santa Engrácia, Alcântara, Marvila, Bela Flor – Campolide, Belém, Olivais, Graça e Bairro Alto).

Dia 17 de junho, Belém (Praça do Império e Jardim Vieira Portuense) recebe as Marchas Infantis de Lisboa, às 16h30, e a entrada é livre. Serão cerca de 700 crianças a marchar, das 14 Juntas de Freguesia da cidade que se associaram a este evento, sob o tema: "Lisboa Cidade do Mundo, Meu Bairro é de Lisboa."

De 9 a 18 de junho, a entrada é gratuita no Arraial de Santo António em Alvalade, que decorre no Parque de Jogos, assim como no Grande Arraial de Benfica, na Alameda Padre Álvaro Proença, de 22 a 25 de junho. Por fim, no dia 23 de junho, o Arraial do Oliveira decorre no Jardim do Príncipe Real, das 19h à 1h.

Arraiais: onde?

Alcântara Academia de Santo Amaro, na Rua Academia Recreativa de Santo Amaro

Avenidas Novas Grupo Excursionista Os Económicos, na Rua Filipe da Mata

Belém Clube Sportivo de Pedrouços, no Largo Luís Alves Miguel

Campolide Associação Viver Campolide, na Rua de Campolide (Quinta do Zé Pinto)

Carnide Carnide Clube, na Rua Neves Costa (Largo do Coreto)

Estrela Grupo Dramático Escolar Os Combatentes, na Rua do Possolo (Instalações dos Inválidos do Comércio), e Sociedade Musical Ordem e Progresso, no Largo José Figueiredo

Marvila Associação de Moradores do Bairro dos Alfinetes e Salgadas, no Largo das Roseiras

Misericórdia Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 48 de Santa Catarina, na Calçada do Combro (junto à Igreja de Santa Catarina), Grupo Desportivo Zip Zip, na Rua dos Cordoeiros (Largo de Santo Antoninho), e Marítimo Lisboa Clube, na Calçada da Bica Grande (Beco dos Arciprestes)

Olivais Associação Desportiva e Cultural da Encarnação, na Rua Quinta de Santa Maria e Rua Circular Norte, Grupo Musical O Pobrezinho, na Rua do Chibuto, e Ingleses Futebol Clube, na Rua Cândido de Oliveira.

Santa Maria Maior Associação dos Comerciantes e Amigos de S. Tomé, na Rua de São Tomé e zonas envolventes, Associação Recreativa Amigos de S. Miguel, na Rua de São Miguel e zonas envolventes, Associação Renovar a Mouraria, no Largo da Rosa, Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, no Largo do Salvador, Grupo Desportivo da Mouraria, no Largo da Severa, na Rua da Guia e na Rua da Mouraria, e Grupo Sportivo Adicense, na Calçada (Calçadinha) da Figueira.

São Vicente Centro de Cultura Popular de Santa Engrácia, na Calçada dos Barbadinhos, e Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário, na Rua da Voz do Operário.

Concertos: onde e quando?

Acompanhada pelo guitarrista Pablo Sáinz Villegas, a Orquestra Gulbenkian prepara-se para interpretar o famoso Concerto de Aranjuez, na Praça do Comércio, no dia 3 de junho.

As sonoridades latinas estendem-se ao Fado no Castelo, que este ano regressa ao ex-líbris da cidade, em cruzamento com o Flamenco (Fado es Volver, dia 8), o Chorinho (Um Choro de Fado, dia 9) e o Tango (El Gordo Triste, dia 10).

A não perder também o festival Soy Loco por Ti, America que leva até aos Jardins do Palácio Pimenta, do Museu de Lisboa, música, leitura e gastronomia do Peru, Cuba, Argentina e Brasil, com concertos de nomes maiores como Susana Baca e Chico César.

No encerramento das Festas de Lisboa, dia 1 de julho, a EGEAC convida toda a cidade para um grande baile à beira-rio, na Praça do Comércio, com as atuações de dois grupos históricos, os cubanos Los Van Van e os franceses Gipsy Kings.