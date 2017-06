A cadeia de hotéis Ritz-Carlton acaba de anunciar que vai expandir o seu negócio para o mar e será a primeira a incluir entre as suas ofertas a possibilidade de dormir em iates de luxo e navios de cruzeiro. A ideia é recriar o luxo associado aos hotéis do grupo no mar, com os mesmos serviços e o mesmo conforto.

A The Ritz-Carlton Yacht Collection operará no mercado de viagens de luxo com três iates. Com 190 metros de comprimento, os novos iates podem receber até 298 passageiros em 149 suites, todas com varanda privativa. Somam-se ainda duas suites penthouse, cada uma com 138 metros quadrados. As reservas para as viagens inaugurais só serão possíveis a partir de maio de 2018.

Os percursos disponíveis terão a duração de sete a dez dias, com destino a diferentes regiões do mundo, dependendo de cada estação do ano. Estão previstas viagens pela Europa, Caraíbas e América Latina, com destaque para Capri, Portofino, St. Barths e Cartagena.

Os iates contarão também com spa e restaurantes, coordenados pelo chef Sven Elverfeld, do restaurante Acqua, no Ritz-Carlton de Wolfsburg, na Alemanha, com três estrelas Michelin.

Mais informações em ritzcarlton.com.