A verdade é que Rihanna não passava assim tanto tempo neste apartamento nova-iorquino, pois desde 2013 que o alugava durante boa parte do ano por 50 mil dólares por mês.

Trata-se de um duplex com quatro quartos e um enorme terraço com uma maravilhosa vista sobre os arranha-céus de Manhattan, incluindo o Empire State Building. A sala principal está encostada à cozinha, tem uma lareira e acesso direto ao terraço.

A suite principal da casa é digna de uma rainha, com espaço para um closet, no interior do qual qualquer pessoa se pode passear. A casa de banho deste quarto principal é também bastante especial, com a banheira encostada a uma enorme janela com vista para Chinatown.

A vista panorâmica é, de resto, o ex-líbris deste apartamento. De qualquer recanto da casa é possível ver os arranha-céus de Nova Iorque.