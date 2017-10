O restaurante asiático Boa-Bao, no Chiado, criou um novo cocktail para ajudar as vítimas dos furacões que devastaram as Caraíbas e para contribuir para a sua reconstrução. Durante as próximas seis semanas, pode beber o Hurry (if you) Can.Custa €11 e as receitas reverterão a 100% para a Cruz Vermelha, que tem as suas equipas a prestar apoio no local.

O cocktail é servido numa lata e é feito à base de tequila Olmeca Altos Plata, ganhando um toque do Caribe com o rum nacional Plantation Original Dark. Leva ainda melaço de cana, maracujá, romã e citrinos. O resultado é um cocktail exótico perfeito para um copo ao final do dia ou a acompanhar um almoço ou jantar.

O restaurante Boa-Bao fica no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, e está aberto até às 23h.