A evolução da inflação foi divulgada e, em consequência, a atualização das rendas em 2018 será de 1,12%. É o maior aumento desde 2013 e corresponde ao dobro da atualização do ano passado (0,54%).

O aumento que os proprietários poderão fazer no próximo ano não será tão expressivo como os 3,36% de 2013, mas será maior em comparação a 2015, em que a atualização permitiu apenas um aumento de 0,16%.

Este cálculo é feito com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sem habitação. O aumento das rendas não deverá acontecer antes de novembro do próximo ano, uma vez que só em setembro ou outubro é que o valor final será anunciado pelo INE. Depois do valor ser confirmado, os proprietários têm de anunciar aos inquilinos o aumento da renda e esse valor só será efetivado 30 dias depois do aviso. Ainda assim, os proprietários nunca serão obrigados a aumentar as rendas e, em casos de inquilinos que apresentem poucos meios económicos, deficiência, idade superior a 65 anos ou contratos anteriores a 1990, as rendas não poderão ser alteradas.