Em Friends, uma das séries mais marcantes dos anos 90, Reese Witherspoon foi várias vezes a irmã difícil de Jennifer Aniston (que interpretava Rachel Green) e, curiosamente foi essa a série que lançou as duas atrizes em Hollywood. Agora, Witherspoon e Aniston podem voltar a contracenar juntas, numa nova série televisiva, como tem sido divulgado por vários meios de comunicação norte-americanos.

A primeira notícia foi avançada pelo The Hollywood Reporter e indica que a série pode pertencer à HBO ou à Netflix, mas ainda não há pormenores sobre o enredo. Sabe-se que ambas vão ser produtoras executivas do projeto, juntamente com Steve Kloves (de filmes como Harry Potter) e Lauren Levy Nestadter e que será Jay Carson, que também escreveu House of Cards, a assinar o argumento.