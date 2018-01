A coroação de Isabel II aconteceu a 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, presenciada por 7000 convidados. O símbolo da sua chegada ao trono foi a Coroa de Santo Eduardo, uma joia de ouro maciço e cerca de 444 pedras preciosas que data do século XVII. Foi criada para a coroação de Carlos II, em 1661, e é uma cópia da coroa de Eduardo, o Confessor, rei anglo-saxónico do século XIII.

O documentário irá retratar a história das Joias da Coroa, 140 peças com 23 mil pedras preciosas, e as cerimónias em que foram mostradas. Segundo a diretora de conteúdos da BBC, Charlotte Moore, "é uma honra que Sua Majestade, a Rainha, tenha revelado o seu conhecimento pessoal das Joias da Coroa e recupere as memórias de infância que tem da coroação de seu pai, Jorge VI. Com o seu testemunho, a Rainha vai ressuscitar a importância simbólica das cerimónias de coroação para que o público moderno as possa apreciar".