É sabido que os portugueses adoram café, sobretudo logo pela manhã. Por isso, certamente muitas mulheres agradeceriam ter o ator Ryan Gosling no seu expresso matinal.

Ainda não existe por cá, mas sim em Los Angeles, mais precisamente no Carrera Café. De acordo com a Los Angeles Magazine, esta utiliza uma máquina chamada Ripple Maker, capaz de colocar qualquer imagem na espuma do café latte.

Assim sendo, além da imagem de Gosling, entre outras figuras, este café consegue também desenhar frases motivacionais, como a famosa ‘Hey Girl’, ‘Good Vibes Only’, ‘Ciao Bella’, ‘Hello Weekend’ ou ‘Happiness is a Cup of Coffee’.