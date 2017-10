Há pessoas que sonham casar com uma certa idade, mas essa pode não ser a altura indicada. Um novo estudo, da Universidade de Utah, revela que, se quiser que o seu casamento dure, deve casar-se entre os 28 e os 32 anos. Acha tarde? Tudo tem uma explicação.

O investigador Nick Wolfinger dirigiu o novo estudo Replicating the Goldilocks Theory of Marriage and Divorce que contraria as anteriores investigações que defendem que quanto mais tarde se casar, mais o seu casamento vai durar. Contrariamente, Wolfinger defende que o risco de divórcio é maior quando as pessoas casam demasiado cedo ou demasiado tarde.

Segundo a análise, o gráfico que apresenta as idades dos casamentos com maior risco de divórcio surge em forma de U, ou seja, os divórcios diminuem à medida que se envelhece, desde a adolescência até ao final dos 20 anos, e, posteriormente, voltam a aumentar no início dos 40 anos. Por isso, Wolfinger defende que, para o seu casamento durar, deve casar-se entre os 28 e os 32 anos.

As causas estão relacionadas com a satisfação de cada pessoa, tendo em conta que os jovens e as pessoas que esperam muito tempo para se casar são geralmente mais exigentes. No entanto, o estudo também revela que tanto os homens como as mulheres estão a casar-se mais tarde do que a idade ideal. A idade mais comum nos casamentos, no caso das mulheres, são os 33 anos e, no caso homens, os 34.