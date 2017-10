Patrícia Gaspar, porta-voz da Proteção Civil, partilhou recentemente a contagem de vítimas mortais dos incêndios. A localização das mortes está a ser dada por distritos, que até agora inclui Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Viseu na lista. Mas há zonas que ainda não foram completamente reconhecidas pelas autoridades e Patrícia Gaspar avisa que os números das mortes não são finais. "Não seria sensato fechar este balanço, vamos ter de esperar pelas próximas horas", explicou durante uma conferência de imprensa. Para já não existem desaparecidos, mas há 51 pessoas feridas, 15 delas em estado grave.





O combate às chamas prossegue durante o dia de hoje, com mais de seis mil bombeiros no terreno. Os maiores fogos registam-se nos distritos de Coimbra, Leiria, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Viana do Castelo. Espera-se que as previsões de chuva possam ajudar o trabalho dos bombeiros.