No dia 22 de dezembro, a Avenida da Liberdade volta a transformar-se num armário gigante com agasalhos pendurados para quem mais necessita. Entre as 17h00 e as 24h00, o projeto estende-se pela avenida acima (a partir do Hard Rock Café) e convida todos os que tenham roupa (casacos, camisolas, calças, mantas e/ou acessórios quentes) de que já não precisem a virem deixá-la no maior bengaleiro da cidade.

As peças deverão ser devidamente marcadas com etiquetas que digam "Estou aqui para ti. Se estás na rua com frio, leva-me contigo para te aquecer" e estará um grupo de voluntários no local a distribuir etiquetas e a organizar as peças pelas secções feminina, masculina e infantil. Para aquecer numa noite que promete ser fria, a Tetley e a 2east vão servir bebidas quentes a quem por ali passar.

Os agasalhos que não forem retirados diretamente da corda serão recolhidos pela Associação de Intervenção Comunitária Crescer, cuja missão é promover a saúde, a redução de riscos e a inclusão da pessoa em situação de vulnerabilidade através de projetos de intervenção na comunidade.