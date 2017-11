Beber o chá das cinco na nova Ladurée

Na era do minimalismo, há sempre um prazer especial no excesso de um fato Gucci, num glam à la Saint Laurent ou num macarron colorido da Laudrée. É uma fatia da elegância parisiense que acaba de chegar a Lisboa com direito a uma carta de doces, mas também salgados, e um salão de chá na Fashion Clinic da Av. da Liberdade.

A lembrar a corte francesa do séc XVIII, a Marie Antoinette dos tempos modernos, vai encontrar um espaço cheio de flores e tons pastel, um balcão com detalhes em madeira e azulejos e as caixas verdes clássicas da marca, que emolduram macarrons de todas as cores. Perfeito para beber o chá das cinco com as amigas. De segunda a sábado, das 8h às 20h, Av. Liberdade, 180.



Casas históricas que agora são hotéis de luxo

O que vestir para ir aos restaurantes mais cool da cidade

Organii Eco Market regressa na próxima sexta-feira

Os hotéis mais assombrados do mundo

Guia dos restaurantes vegetarianos e vegan em Lisboa e Porto Relacionadas

Provar a nova carta do Rossio, Altis Avenida Hotel

"Procuro sempre seguir o melhor que há em cada estação." Quem o diz é João Correia, chef do restaurante Rossio, que fica no sétimo andar de um dos hotéis lisboetas com melhor vista sobre a cidade. Esta preocupação em trabalhar a sazonalidade do produto, tradicionalmente português, mas com algumas influências orientais, está presente na nova carta do espaço, à qual serão introduzidas algumas novidades ainda este mês. Até lá, vale a pena experimentar a raia em manteiga noisette e esmagada de batata (€25), o cabrito no forno com puré de beterraba (€25) e o pudim de requeijão com doce de abóbora e pó de noz (€6). Durante a semana (de segunda a sexta), o chef sugere, entre as 12h30 e as 15h, um menu com prato (que muda todos os dias), água, café ou chá por €15. E, com a quadra festiva a chegar, importa lembrar que o Rossio preparou menus especiais para os dias de Natal e Ano Novo, pelo que deve fazer a sua reserva o quanto antes através de restauranterossio@altishotels.com ou 210440000/8.



Ver a exposição de Brice Mounier na Galeria Art Lounge

A exposição de pintura e escultura Enter in the square to be band apart, do artista francês Brice Mounier, inaugurou a 11 de outubro na Galeria Art Lounge e está patente no espaço durante dois meses. A mostra explora a ideia da beleza estereotipada, vinculada a cores relacionadas com os sentimentos e as referências artísticas de Brice. Algumas dessas referências são as ilustrações da Marvel/DC Comics mas também o cinema e a cultura na sua generalidade. De segunda a sexta-feira, 10h às 19h30, na Galeria Art Lounge, rua António Enes, 9C.

Descobrir a vista (e os novos pratos) do Terraço 23

Tem uma das vistas mais bonitas de Lisboa e agora há mais uma boa razão para ir até lá. O restaurante Cave 23, no Torel Palace, tem um novo terraço para ir nos fins de tarde de outono. E, enquanto olha para as luzes da cidade, pode sempre petiscar as criações do chef Bernardo Agrela, como os cheesy bites e os croquetes de cozido com sweet chilly, noodles de curgete com queijo de cabra ou frango cozinhado a baixa temperatura com manteiga de amendoim e chutney de bacon (o clássico americano chicken & waffle). Nos dias 3 e 8 de novembro, durante a Lisbon Food Week, o chef Bernardo Agrela junta-se à barmaid Constança Cordeiro, para os jantares A Raposa e o Lobo. Todos os dias das 12h à meia-noite, no Torel Palace, rua Câmara Pestana, 23.

Beber um cocktail no Red Frog

Eleito um dos 100 melhores bares do mundo pelo The World's 50 Best Bars, o Red Frog abriu há dois anos pela mãos dos sócios e bartenders Emanuel Minez e Paulo Gomes, com o conceito de bar speakeasy à porta fechada (o único em Lisboa com esta característica). Na carta de cocktails, que combina clássicos como o negroni com reinvenções originais como cocktail com cereja fumado, há opções para todos os gostos. De segunda a quinta-feira, das 18h às 2h e de sexta a sábado das 18h às 03h00, na rua do Salitre, nº5A.