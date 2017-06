A Air France acaba de lançar um programa de meditação a bordo nos voos de longo curso. Trata-se de uma parceria com a aplicação Mind, disponível nos ecrãs individuais do avião, e que oferece a possibilidade de fazer parte de sessões de meditação orientadas (disponíveis em francês, inglês, espanhol e português).

A Mind é uma app que propõe programas de iniciação à meditação de consciência plena. Com mais de 200 sessões adaptadas à vida de todos os dias e concebidas pelos maiores especialistas em meditação, a Mind é já uma referência em França.

A bordo, estão disponíveis seis sessões de meditação para crianças, retiradas do livro Calmo e atento como um sapo, de Eline Snel, incluindo a sessão O Sapo Voador ou ainda Os superpoderes da respiração; e seis para adultos,inspiradas pelo best-seller Meditar, dia após dia, de Christophe André, incluindo a sessão Viagens na sua cabeça ou ainda Voar na serenidade.

Cada sessão é composta por uma gravação áudio e um vídeo correspondente, oferecendo aos viajantes conteúdos únicos no mundo para se familiarizar com o conceito da consciência plena e sentir-se em harmonia com o ambiente de uma cabina de avião.

Após um primeiro voo de teste, no qual 90% dos passageiros a bordo se sentiram descontraídos, 85% afirmaram que essa experiência tinha melhorado o seu conforto.