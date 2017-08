Love Symbol #2 é o nome da nova cor da Pantone, um tom de roxo igual ao do piano no qual o artista iria cantar Purple Rain e todas as suas outras músicas a partir de 2016. Apesar do artista nunca ter chegado a sentar-se ao piano do seu novo Yamaha, a Pantone decidiu retirar a tonalidade específica do instrumento para criar a nova cor de homenagem ao cantor. O roxo foi sempre associado a Prince, desde o sucesso de Purple Rain,um dos seus singles (e vídeos) mais icónicos. Segundo o agente do cantor, Troy Carter, "a cor roxa era sinónimo do que o Prince era e sempre será. Esta é uma maneira incrível de eternizar o seu legado".

Laurie Pressman, vice-presidente da Pantone, afirmou que "Love Symbol #2 é tão emblemático quanto o estilo do cantor. A cor permite que o tom roxo de Prince seja consistentemente replicado e mantenha o mesmo status icónico que o próprio".

O anúncio da Pantone vem no seguimento do 30.º aniversário da edição especial de Purple Rain, que será celebrado com o lançamento, em outubro, de um livro de fotografias de Prince.