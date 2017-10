No festival Bråvalla, um dos maiores da Suécia, foram reportadas 4 violações e 23 casos de assédio sexual só este ano, número que aumentou quase para o dobro desde o ano anterior. A nova edição do festival, planeada para 2018, foi cancelada devido ao elevado número de queixas.





Agora, e depois de uma angariação de fundos bem-sucedida, as mulheres suecas vão criar o primeiro festival onde a entrada a homens heterossexuais é interdita. A ideia foi proposta no ano passado por Emma Knyckare, uma comediante sueca, e tem como objetivo criar um espaço seguro onde mulheres podem assistir a concertos sem sentirem ameaça física.





A campanha para angariar fundos para o festival, que se vai chamar Statement Festival, ultrapassou a meta original de 50.mil euros de forma a cobrir despesas, como o recinto, segurança e artistas convidados. Na página da angariação de fundos pode ler-se a seguinte introdução: "Toda a gente se devia sentir segura nos festivais de música. Parece óbvio, não parece? No entanto, ano após ano os festivais em todo o mundo mostram-nos o oposto. O Statement Festival quer mudar isso e no verão de 2018 vamos organizar o melhor festival de música de sempre – sem homens heterossexuais. Ajudem-nos a criar um espaço seguro para as pessoas que querem fazer parte do festival sem se sentirem assustadas em relação à sua própria segurança."





O festival tem capacidade para 100 mil pessoas e dá as boas-vindas a mulheres heterossexuais, mulheres transsexuais e pessoas não-binárias. Fica, no entanto, a dúvida se o festival aceitará também a participação de homens homossexuais – embora no comunicado a organização diga que a entrada é interdita a homens heterossexuais, as boas-vindas não parecem estender-se a qualquer elemento do sexo masculino.