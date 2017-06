Por Máxima, 27.06.2017

Depois de lançar duas linhas para a casa inspiradas em África, a Primark apresenta agora uma coleção que junta tendências opostas, mas complementares. De um lado, o minimalismo dos tons neutros e das linhas direitas, do outro a riqueza da Art Deco, carregada de dourados e formas geométricas. Sempre com preços low cost, claro.



Veja as imagens do lookbook em baixo e algumas das nossas peças favoritas em cima.