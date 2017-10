É a comédia romântica favorita dos anos 80 em Hollywood e está prestes a transformar-se em musical da Broadway. O filme que transformou Julia Roberts numa estrela vai poder ser visto em forma de musical e vai contar com o apoio do músico Bryan Adams.

O elenco também será de luxo, com Samantha Barks (atriz conhecida pela versão cinematográfica de Les Misérables) e Steve Kazee (ator vencedor de um Tony Award).

O realizador do filme, Garry Marshall, morreu o ano passado, mas chegou a mostrar a sua satisfação com a ideia de um musical há três anos.

Agora surge a confirmação avançada pela revista norte-americana Variety de que o musical será uma realidade a partir da primavera de 2018, primeiro com sessões experimentais no Chicago’s Oriental Theater, passando depois para a Broadway, onde estreará no outono seguinte.