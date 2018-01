O início de janeiro marca o começo da época de entrega de prémios na indústria cinematográfica. Dois dias depois da cerimónia dos Globos de Ouro (que também marcou uma nova revolução no feminino em Hollywood), são finalmente revelados os nomeados para os galardões que premeiam as melhores produções e os maiores talentos britânicos.

Melhor Filme

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Melhor Filme Britânico

Darkest Hour

The Death of Stalin

God’s Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Melhor Estreia de um Argumentista, Realizador ou Produtor

The Ghoul – Gareth Tunley (argumentista/realizador/produtor), Jack Healy Guttman e Tom Meeten (produtores)

I Am Not a Witch – Rungano Nyoni (argumentista/realizador), Emily Morgan (produtor)

Jawbone – Johnny Harris (argumentista/produtor), Thomas Napper (realizador)

Kingdom of Us – Lucy Cohen (realizador)

Lady Macbeth – Alice Birch (argumentista), William Oldroyd (realizador), Fodhla Cronin O’Reilly (produtor)

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Elle

First They Killed My Father

The Handmaiden

Loveless

The Salesman

Melhor Documentário

City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icarus

An Inconvenient Sequel

Jane

Melhor Filme de Animação

Coco

Loving Vincent

My Life as a Courgette

Melhor Realizador

Denis Villeneuve, Blade Runner 2049

Luca Guadagnino, Call Me by Your Name

Christopher Nolan, Dunkirk

Guillermo Del Toro, The Shape of Water

Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri





Melhor Argumento Original

Get Out

I, Tonya

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Melhor Argumento Adaptado

Call Me by Your Name

The Death of Stalin

Film Stars Don’t Die in Liverpool

Molly’s Game

Paddington 2

Melhor Atriz

Annette Bening, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Sally Hawkins, The Shape of Water

Saoirse Ronan, Lady Bird

Melhor Ator

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Jamie Bell, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name





Melhor Atriz Secundária

Allison Janney, I, Tonya

Kristin Scott Thomas, Darkest Hour

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Phantom Thread

Octavia Spencer, The Shape of Water

Melhor Ator Secundário

Christopher Plummer, All the Money in the World

Hugh Grant, Paddington 2

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Melhor Banda Sonora Original

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Melhor Fotografia

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri





Melhor Montagem

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Melhor Design de Produção

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Melhor Guarda-Roupa

Beauty and the Beast

Darkest Hour

I, Tonya

Phantom Thread

The Shape of Water

Melhor Maquilhagem e Cabelo

Blade Runner 2049

Darkest Hour

I, Tonya

Victoria & Abdul

Wonder





Melhor Som

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Melhor Curta-Metragem de Animação

Have Heart

Mamoon

Poles Apart

Prémio EE Rising Star

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O’Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet