A 18 de março de 1988 as salas de cinema portuguesas recebiam a estreia do musical mais aguardado do primeiro trimestre do ano (havia estreado a 21 de agosto de 1987 nos Estados Unidos). Parece mentira que hoje - trinta anos depois - saibamos que um dos êxitos cinematográficos dos anos 80 foi marcado por percalços nas gravações desde o início, ao ponto de quase não acontecer.





Para começar, o orçamento para a produção era baixo. Logo na primeira semana de filmagens, umas cheias prenderam o elenco no célebre Mountain Lake Lodge (o hotel onde a Swayze diz “nobody puts baby in the corner”). Depois, a sala de produção foi assaltada e alguns membros da equipa adoeceram devido a uma intoxicação alimentar. Com todos os imprevistos, os protagonistas só tiveram duas semanas para ensaiar as cenas de dança e algumas delas foram mesmo improvisadas.Apesar de tudo, foi a irreverência do improviso, o guião brilhante de Eleanor Bergstein, a química indiscutível entre Patrick Swayze e Jennifer Grey (como Johnny e Baby) e a nostalgia dos anos 60 que levaram ao triunfo do musical – e assim se fez história no cinema. Três décadas depois, recordamos dez razões (e factos surpreendentes) que nos relembrar porque é que Dirty Dancing foi, e continua a ser, um sucesso intemporal.1.Divertidos, Patrick Swayze e Jennifer Grey estavam apenas a preparar-se e a improvisar antes das gravações da famosa cena do estúdio, mas o realizador Emile Ardolino gostou tanto da naturalidade da cena que a manteve.2.. Na cena de dança dentro do lago (que hoje já não existe, secou) podemos ver as folhas das árvores a cair, apesar de estarem verdes como no verão. É que na verdade era outubro quando as filmagens foram realizadas, em pleno outono.3.. É uma das cenas mais genuínas do filme porque a protagonista era sensível a cócegas, e a já tinham sido feitas várias tentativas. Swayze, por sua vez, sentia-se frustrado pelas inúmeras tentativas.4.. Billy também era uma opção, mas era mau dançarino.5.. Jennifer tinha 26 quando no casting para o papel convenceu os produtos que poderia interpretar uma personagem com apenas 16 anos. Patrick tinha na realidade 34 quando deu vida a Johnny, de apenas 24.6.Nas cenas filmadas em cima do tronco, o ator não quis que nenhum sósia o substituísse, acabando por cair várias vezes e magoar o joelho.7.. Depois, todos os números de dança entre o par foram filmados em 44 dias.8.. Era originalmente destinada para o filme A Volta por Cima, de 1984, mas acabou por não ser usada no filme, e fez parte de uma das cenas mais conhecidas de Dirty Dancing.9.. Foi preciso colocar maquilhagem extra na atriz, quando a sua personagem Penny devia estar no hospital com um aspecto lastimável. Estava demasiado bonita, dizia a equipa.10.. Lutou até ao fim com a produção para que não fosse incluída. Hoje é uma das frases mais célebres do cinema.