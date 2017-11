Decorada num estilo minimalista e repleto de pormenores em madeira, a casa da modelo no bairro de Beverly Hills, Califórnia, lembra as casas na montanha. Os tetos, as paredes e muitas das peças de mobiliário são feitos em madeira, o que dá à casa um toque confortável e ao mesmo tempo elegante.

A casa conta com cinco quartos, oito casas de banho e uma piscina com cascata. É aqui que a modelo da Victoria’s Secret e o marido, o ator Jason Statham, passam grande parte do tempo.