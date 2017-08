Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatistica (INE), são já cerca de 630 mil octogenários e nonagenários em Portugal e mais de quatro mil centenários, ou seja, o dobro da realidade que existia há vinte anos atrás.

O grupo chamado "muito idosos" são o segmento populacional com maior crescimento no mundo ocidental e Portugal não é excepção. Apesar de muitas destas pessoas acreditarem manter as suas capacidades cognitivas e de comunicação, este fenómeno representa um enorme desafio para os serviços de saúde e sociais, bem como para as famílias. Em Portugal, este grupo é constituído maioritariamente por mulheres, que representam quase dois terços, sendo que a maior parte destes idosos são analfabetos ou frequentaram apenas os primeiros quatro anos de escolaridade.

Apesar do fenómeno ser positivo, contrariamente ao tempo em que a esperança média de vida era de 60 anos, faltam ainda medidas que acompanhem as necessidades destes grupos e que incentivem à sua integração social. Os especialistas em envelhecimento reforçam que os cuidados de saúde primários, como centros de saúde, a rede de cuidados continuados e a organização da sociedade têm de ser repensadas, de forma a dar apoio a este segmento da população.