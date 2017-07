De acordo com dados recentes publicados pela Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI), 22% das crianças europeias têm uma alergia, e as reações alérgicas graves a alimentos não param de aumentar. Além de serem a quarta doença crónica que mais afeta a população mundial, as alergias são cada vez mais preocupantes pelo seu aumento exponencial em crianças.

A procura por alternativas também está a aumentar. "De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, o tratamento das doenças crónicas procura uma eliminação permanente da doença e não apenas um tratamento dos sintomas", explica Hélder Flor, terapeuta e especialista em Medicina Tradicional Chinesa, em comunicado à imprensa. "O protocolo passa por uma combinação de fitoterapia (plantas medicinais) que ajuda a eliminar os sintomas, com a acupunctura e a moxabustão apresentando taxas de sucesso ainda mais elevadas em crianças", explica.