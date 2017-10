A Better Internet for Kids é uma nova plataforma europeia que esta semana promove uma campanha que tem como objetivo sensibilizar os internautas para a importância de existirem conteúdos positivos para os mais pequenos. Daí que pretenda divulgar as melhores experiências online para as crianças, ao mesmo tempo que passa informação a pais e educadores, não esquecendo fornecedores de conteúdos e produtores.

O site é em inglês, mas tem vários exemplos de outros sites e serviços que provavelmente desconhecia, em português. A plataforma oferece assim uma série de conteúdos positivos, bem como uma galeria de projetos, perfeitos para serem partilhados com a família e os amigos. Conteúdos violentos, xenófobos, que promovam a discriminação ou o bullying estão naturalmente na lista negra das organizações que participam nesta plataforma.