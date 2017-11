2018 ainda não chegou, mas a próxima edição dos Grammys já está a dar que falar. A lista de nomeados para os prémios do próximo ano está disponível online e, pela primeira vez em quase 20 anos, não estão nomeados homens brancos para o Grammy de melhor álbum do ano. Tal não acontecia desde 1999, altura em que quatro mulheres concorreram para o título que a americana Lauryn Hill viria a conquistar.

Os nomeados do próximo ano são Childish Gambino, com o álbum Awaken, My Love!, Lorde, a única mulher na categoria, com o álbum Melodrama, Jay-Z, com 4:44, Kendrick Lamar, com Damn, e Bruno Mars, com o álbum 24K Magic. Coldplay, Ed Sheeran e Luis Fonsi, o cantor de Despacito, são outros artistas que contam com múltiplas nomeações noutras categorias.