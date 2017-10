Foi esta quarta-feira que os partidos representados na Assembleia da República discutiram uma possível legislação que permite a permanência de animais de estimação em espaços fechados de restauração. Todos se manifestaram disponíveis para discutir o assunto de forma mais aprofundada.





André Silva, deputado do PAN, apresentou as propostas do partido defendendo que é comum encontrar animais de companhia em restaurantes no estrangeiro. Sugeriu que os proprietários deveriam ter o poder de decidir quem entra ou não nos seus estabelecimentos, que até agora estiveram interditos a animais por lei.





O Bloco de Esquerda afirmou que o bem-estar animal é cada vez mais uma preocupação dos portugueses e que "uma cidade justa é também uma cidade que trata bem os seus animais". O PEV, por seu lado, quer discutir que animais serão permitidos nos estabelecimentos: se apenas cães e gatos, ou outros animais de estimação. A deputada Heloísa Apolónia sugeriu que fosse recusado o acesso a animais que "pelo seu comportamento ou porte perturbem o normal funcionamento" do espaço.





O PSD, o CDS-PP e o PS apoiam as medidas propostas pelo PEV e concordam que a liberdade de escolha deve ser dada aos proprietários. O PCP foi outro partido que apoiou a proposta e sugeriu que os trabalhadores do sector, as empresas de restauração e as associações de bem-estar animal sejam ouvidos na matéria.