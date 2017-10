O Palácio Baldaya (o número 701-A da Estrada de Benfica) é um dos edifícios mais icónicos da Freguesia de Benfica, mas há um século que não podíamos visitá-lo. A história do palácio começa em 1783, data da primeira fonte histórica escrita que confirma a existência da Quinta do Desembargador, que viria a ser a Quinta da Baldaya. Durante vários anos foi do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária de Lisboa até que fechou em 1913.

Agora, depois de um ano de requalificação (estima-se que as obras da reconstrução tenham ficado em cerca de 400 mil euros), o Palácio da Baldaya é o novo polo cultural de Benfica.

A uns dias de inaugurar foi alvo de vandalismo, mas a presidente da Junta de Benfica, Inês Drummond, garantiu, em entrevista ao Público, que a inauguração acontecia na mesma ? e assim foi neste fim de semana, com uma programação de mostras de arte urbana, uma feira de vinil e um chá dançante.

Além de passar a ser o centro do espólio cultural da zona – com exposições, workshops, tertúlias e concertos –, o Palácio terá ainda uma biblioteca, uma ludoteca e uma área de coworking. Será ainda a sede oficial do Programa Qualifica, uma iniciativa governamental que tem como objetivo melhorar os níveis de educação e qualificação dos adultos. O espaço divide-se por várias salas multifunções, um jardim (com plantas de todos os cantos do mundo) e uma cafetaria. Na parte exterior encontra-se um grafitti colorido, pintado pelo artista Raf: a figura de Maria Joanna Baldaya, que habitou o palácio no século XVIII, acabando por lhe dar o nome.

A partir de hoje o espaço entra em regime de funcionamento diário das 9 às 22 horas e está aberto ao público.