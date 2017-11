Frans Hofmeester, um realizador e artista holandês, filmou a sua filha Lotte desde o momento em que nasceu até atingir a maioridade. O resultado, agora disponível no YouTube e já com mais de 1 milhão de visualizações, é um vídeo simples e emotivo, sem filtros ou luz artificial, que acompanha os anos de vida da filha mais velha do cineasta.

Ao jornal inglês The Guardian, Hofmeester explica que não tinha nenhum projeto em mente quando começou a filmar Lotte. "Assim que nasceu, a minha filha começou a mudar e a crescer muito rapidamente e eu queria desesperadamente guardar essas memórias intactas." Quando o filho mais novo nasceu, o realizador começou a filmá-lo também.

Desde que foi publicado, em outubro, que o vídeo tem chamado a atenção dos media e impressionado espectadores em todo o mundo. "Uma das razões pelas quais o projeto tem um impacto tão grande é porque é emocionante. Há quem me escreva cartas a falar dos seus filhos. Este vídeo mostra-nos o que é a vida de uma forma muito direta. Tem havido outros vídeos assim que utilizaram fotografias, mas este mostra-nos melhor quem é esta pessoa, a sua personalidade."

Hofmeester já disse que quer continuar a filmar os seus filhos na vida adulta. Pode ver o vídeo em time-lapse de Lotte em cima.