Algumas cenas icónicas do pequeno e grande ecrã transformaram-se nalguns dos momentos de moda mais importantes da história. Veja alguns desses exemplos na fotogaleria em cima.





Top Hat (1935) | Foi com este vestido de plumas que Ginger Rogers encantou dançando com Fred Astaire um número que se tornou mítico: Cheek to Cheek.

E Tudo o Vento Levou (1939) | Scarlett O’Hara vestiu alguns dos mais extraordinários vestidos neste clássico de Hollywood. Um dos que ficou na memória de todos nós foi este verde, supostamente feito com o tecido de umas cortinas, como vemos numa das cenas do filme. O design é de Walter Plunket.

Ziegfeld Girl (1941) | Este magnífico vestido usado por Hedy Lamarr foi desenhado por Adrian Greenberg, o grande designer dos estúdios da MGM que também foi responsável pelo guarda-roupa do filme O Feiticeiro de Oz.

Os Homens Preferem as Loiras (1953) | Há, pelo menos, três vestidos que neste filme entraram para a história do cinema, a par da própria Marilyn Monroe. O vermelho da atuação da dupla de Marilyn e Jane Russell, o rosa usado na cena em que Marilyn canta Diamonds are a Girl’s Best Friend e o dourado usado na promoção do filme.

A Janela Indiscreta (1954) | O vestido com que Grace Kelly surpreende a personagem de James Stewart foi criado por Edith Head.

To Catch a Thief (1955) | Dizem que Beatrice Borromeo se inspirou num destes vestidos usados por Grace Kelly para desenhar o seu vestido de casamento com Pierre Casiraghi, neto de Kelly. Ambos os vestidos representam a época dourada de Hollywood e foram desenhados por Edith Head.

The Seven Year Itch (1955) | O famoso vestido branco que transformou Marilyn Monroe num verdadeiro ícone de Hollywood é da autoria de William Travilla.

Breakfast at Tiffany’s (1961) | Este vestido preto, da Givenchy, usado por Audrey Hepburn, é dos mais copiados e reinventados ao longo dos tempos.

Cleópatra (1963) | Renie Conley foi a designer responsável pelo extraordinário guarda-roupa de Elizabeth Taylor neste filme. Este look dourado foi um dos mais emblemáticos e ajudou a transformar Taylor num ícone de Hollywood.

Mary Poppins (1964) | Julie Andrews na pele da ama mais famosa do mundo. Quem não se recorda do famoso chapéu de flores com o qual a personagem se fazia passear pelas ruas de Londres?

Belle de Jour (1967) | Ao longo do filme de Luis Buñuel, Catherine Deneuve veste alguns dos mais belos designs de um ainda jovem Yves Saint Laurent, mas este vermelho ficou para a história.

Barbarella (1968) | Os designs futuristas e metalizados que Jane Fonda usou neste filme (quase todos assinados por Paco Rabanne) marcaram para sempre a moda dos anos 70 e transformaram a atriz num sex symbol.

Annie Hall (1977) | Os looks masculinos nunca fizeram tanto sentido no guarda-roupa das mulheres como neste filme. Tudo, por ‘culpa’ da personagem de Diane Keaton (e da própria atriz, responsável por boa parte do seu guarda-roupa) e pela forma original como os vestia.

A Guerra das Estrelas (1977) | Carrie Fisher chegou a afirmar que não o voltaria a usar, mas a história do cinema não estaria completa sem o famoso biquíni da Princesa Leia.

Dinastia (1981) | Um guarda-roupa que expressava o luxo e os excessos dos anos 80. O vestuário feminino desta série marcou uma época, chegando mesmo a ser reinventado várias vezes nas passerelles. Os drapeados, as mangas com volume ou os dourados… Nolan River era o designer por detrás do guarda-roupa da série.

Dirty Dancing (1987) | Hilary Rosenfeld desenhou este vestido que ficou para a história por causa da dança entre Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Pretty Woman (1990) | O vestido vermelho usado por Julia Roberts naquela que é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Consta que o vestido esteve quase para ser preto, mas a designer Marilyn Vance conseguiu convencer o realizador e produtores para que fosse vermelho.

Instinto Fatal (1992) | Os homens lembrar-se-ão mais do cruzar de pernas de Sharon Stone, mas o vestido branco de gola alta tornou-se mítico nos anos 90.

Drácula de Bram Stoker (1992) | O filme foi controverso, mas o guarda-roupa era maravilhoso, com destaque para este look usado por Winona Ryder. Uma obra de Eiko Oshioka, que chegou a estar exposto no MoMA, em Nova Iorque.

Clueless (1995) | Todo o guarda-roupa deste filme retrata de forma irónica a sociedade dos anos 90. Estes dois conjuntos de saia e casaco, usados por Alicia Silverstone e Stacey Dash, foram buscar inspiração às camisas aos quadrados dos lenhadores e marcaram a época.

O Quinto Elemento (1997) | O guarda-roupa deste filme futurista foi desenhado por Jean Paul Gaultier. Este, em específico, usado por Milla Jovovich é um dos mais icónicos.

Titanic (1997) | O vestido de noite, usado por Kate Winslet na cena do célebre jantar a bordo do Titanic, foi uma criação de Deborah Lynn Scott (que nesse ano ganhou o Óscar para Melhor Guarda-Roupa).

Quase Famosos (2000) | Betsy Heimann foi a designer por detrás do guarda-roupa deste filme que trouxe de volta o estilo boho chic e a coolness dos anos 60.

Legalmente Loira (2001) | O rosa era considerado uma cor pouco fashionista, até Reese Witherspoon ter ultrapassado todas as regras neste filme.

Star Wars – Episódio I e II (1999-2002) | O guarda-roupa de Padme Amidala, a mãe da Princesa Leia, interpretada por Natalie Portman, é dos melhores da série.

O Senhor dos Anéis (2001) | Todos os vestidos usados por Liv Tyler, como princesa Arwen, nos três filmes da saga em que participou, são dos mais marcantes. Dos mais etéreos aos de estilo medieval, como este em azul com bordados prateados.

Moulin Rouge (2001) | Catherine Martin desenhou o guarda-roupa deste filme de Baz Luhrmann. Os vestidos usados por Nicole Kidman ficaram certamente na memória de todos, dos maravilhosos corpetes aos adornos cheios de brilhos.

King Kong (2005) | Este vestido dourado usado por Naomi Watts é do designer Terry Ryan.

Memórias de uma Gueixa (2005) | O filme pode não ter ficado para a história do cinema, mas é impossível esquecer o seu guarda-roupa. Como este quimono florido com uma faixa geométrica usado pela protagonista Suzuka Ohgo.

O Diabo Veste Prada (2006) | Não fosse este um filme que envolve diretamente o mundo da moda, aqui vemos algumas das peças mais marcantes da Chanel, Marc Jacobs ou Christian Louboutin usadas por Anne Hathaway e Meryl Streep.

Tristão e Isolda (2006) | Um incrível vestido verde-água com detalhes em rosa e bordados dourados, usado por Sophia Myles e da autoria de Maurizio Millenotti.

Expiação (2007) | Quem viu este filme não se esquece certamente do fabuloso vestido verde, a esvoaçar ao vento, de Keira Knightley. O design é de Jacqueline Durran.

O Sexo e a Cidade (2008) | Sem dúvida, a série de televisão que mais mudou a moda. No primeiro filme, o destaque de estilo vai para este vestido de noiva criado por Vivienne Westwood.

Downton Abbey (2010-2015) | O vestido de casamento da personagem de Lady Mary tornou-se um dos mais belos da televisão. Levou oito semanas a ser feito e tinha cristais Swarovski incrustados. A tiara de diamantes foi uma criação dos joalheiros britânicos Bentley&Skinner.

American Hustle (2013) | Ideal para regressar à moda dos anos 70. Desde o wrap dress de Diane Von Furstenberg às influências de Bianca Jagger ou Jerry Hall.

La La land (2016) | O vestido amarelo com flores desenhadas à mão que Emma Stone usa na famosa cena de dança com vista para a cidade de Los Angeles é inesquecível.