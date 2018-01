Depois de uma noite histórica, muitos se perguntaram o que aconteceria aos vestidos pretos que marcaram a red carpet dos Golden Globes. O mistério foi agora desvendado. A Condé Nast, em conjunto com o movimento Time’s Up e o eBay for Charity, está a organizar um leilão para os vestidos e smokings que se tornaram símbolos de mudança social.

"Na Condé Nast, sempre acreditámos na importância das ações rápidas para apoiar mudanças sociais significativas", disse Anna Wintour, diretora criativa do grupo editorial e diretora da Vogue norte-americana. Através do leilão, Wintour espera "que os vestidos pretos usados nos históricos Golden Globes deste ano angariem fundos para a iniciativa Time’s Up e sirvam para apoiar as histórias e vozes daqueles que foram vítimas de má conduta sexual".





Devin Wenig, presidente e CEO do site eBay, acrescenta: "Como empresa que apoia a igualdade salarial e acredita que o ambiente de trabalho deve ser livre de comportamentos ofensivos e dolorosos, estamos orgulhosos de nos associarmos ao Time’s Up Legal Defence Fund e à Condé Nast para angariar fundos para esta causa importante."

Três vestidos vão ser vendidos através de um modelo de sorteio em que os utilizadores podem doar 25 dólares ou mais para o fundo do Time’s Up e ficam com a hipótese de ganhar um vestido à sua escolha.