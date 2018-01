O estudo analisou dados de mais de 40 mil estudantes universitários dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, entre o final dos anos 80 e 2016. Cada um destes estudantes completou o Multidimensional Perfectionism Scale, um teste que mede e analisa três tipos de perfecionismo: aquele que é orientado para o próprio, aquele em que se espera excessivamente dos outros e aquele em que se estabelecem padrões pouco realistas dos outros. Entre 1989 e 2016, cada tipo de perfecionismo aumentou 10%, 33% e 16%, respetivamente.

Os millennials põem mais pressão em si próprios por várias razões. Um dos motivos são as redes sociais, que mostram vidas aparentemente perfeitas, o que tornou mais fácil que nos comparemos aos outros. Thomas Curran, Doutorado em Filosofia e autor principal do estúdio, em entrevista à Refinery 29, encoraja as pessoas a esquecer a ideia de se ser perfeito, porque leva, inevitavelmente, ao sentimento de derrota.





"No fim de contas, não podemos escapar desta cultura, mas podemos dar passos para atenuar esta influência", diz Curran. "Em vez disso, diligência, flexibilidade e perseverança são muito melhores qualidades… pois são enraizadas em excelência e envolvem o desejo de coisas perfeitas, ao invés de si mesmo", refere à mesma publicação.