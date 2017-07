Rossio Restaurante Bar Terraço, chef João Correia

É no sétimo andar do Altis Avenida que o chef João Correia dá a conhecer um novo menu, pleno de sabores tradicionais. Com uma carta renovada e o peixe em destaque, sugerimos o carpaccio de polvo com salada de acelgas e emulsão de framboesa (€10).

Quando? Todos os dias, das 07h00 à 01h00 Onde? Rua 1.º de Dezembro, 120, 1200-260 Lisboa Reservas 210 440 008

Bastardo, chef David Jesus

O chef David Jesus, do restaurante Bastardo, preparou várias receitas de saladas e risotos para complementar a carta de almoços. Assim, até ao final de setembro, são servidas todos os dias duas opções-surpresa. À salada ou arroz que escolher junta-se uma limonada e o menu sai-lhe por apenas 10 euros. Entre os pratos, há risoto de beterraba com atum braseado e funcho, salada de couscous e citrinos, risoto de caldeirada com atum braseado e salada de salmão com mozarela e tomate.

Onde? Rua da Betesga, 3, 1100-052 Lisboa Quando? Todos os dias, das 07h00 às 23h00 (exceto sábado e domingo, das 07h30 às 23h00) Reservas213 240 993

OTTO, chef Melanie Kidds Immig

O OTTO – Pizza Al Mercato é o novo restaurante italiano de Lisboa, onde podemos encontrar as melhores propostas italianas, das pizzas aos antipasti, passando por pratos de carne e peixe e pelos irresistíveis gelados artesanais. Destacamos um dos pratos da chef Melanie Kidds Immig, o fogottini recheado com pera em calda de queijo taleggio (€12,50).

Quando? De domingo a quinta-feira, das 12h30 às 00h00; sexta, sábado e vésperas de feriado, das 12h30 à 01h00 Onde? Praça Dom Luís I, Edifício 8 Building, 8, 1200-148 Lisboa Reservas 210 499 710

B&G, chef Pedro Sequeira

O B&G do Vilalara Thalassa Resort apresentou uma nova carta, pensada pelo chef Pedro Sequeira, que assumiu a cozinha do espaço em janeiro. Obrigatório provar? O tataky de espadarte, cebola em duas texturas, pickles de cenoura baby, saladinha de acelgas e rúcula (€15).

Onde? Praia das Gaivotas, Alporchinhos, Porches 8400-450 Lagoa, Algarve Reservas282 320 000

Populi, chef Giorgio Damásio

O restaurante Populi lançou uma carta com 18 novas sugestões, algumas delas bastante exóticas, elaboradas pelo chef executivo Giorgio Damásio e pelo chef residente Ricardo Estevas. Destacamos o risoto de cogumelos (Portobello, Pleurotus, Paris e Marron) aromatizado com trufa preta (€14,90).

Quando? Das 12h00 às 00h00; sábados e domingos, até à 01h00. Onde? Ala Nascente, Terreiro do Paço, 85/86, Lisboa Reservas 916 722 753

Infame, chef Nuno Bandeira de Lima

O novíssimo Infame, cuja cozinha está a cargo do chef Nuno Bandeira de Lima, optou por manter os pratos mais pedidos pelos clientes, mas também acrescentou novos. Na carta brilha o Sol Nascente, bacalhau com xerém de camarão, algas wakame, ovas tobiko e mini camarões fritos (€15).

Quando? Domingo a quinta-feira: almoço das 12h00 às 15h00; jantar das 19h00 às 22h00. Às sextas e sábados, ao jantar, a cozinha fecha às 23h00 Onde? Largo do Intendente Pina Manique, 4, 1100-285 Lisboa Reservas 218 804 008

Alma, chef Henrique Sá Pessoa

O conhecido restaurante do chef Henrique Sá Pessoa tem várias novidades para provar no número 15 da Rua Anchieta, no Chiado. O difícil é mesmo escolher, mas apostamos numa das sobremesas ? morango, framboesa, merengue e sorvete de coco (€12) ? como pedido obrigatório.

Quando? Aberto para almoços e jantares de terça-feira a domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h00 às 23h00 Onde? Rua Anchieta, 15, 1200-224 Lisboa Reservas 213 470 650

A Cevicheria, chef Kiko Martins

Em pleno Príncipe Real, o original espaço do chef Kiko Martins dedicado à cozinha peruana continua a ser um dos restaurantes mais concorridos de Lisboa. De todos os ceviches do menu, destacamos o ceviche puro, com peixe da época (€11,80).

Quando? De segunda-feira a sábado, das 12h00 às 00h00 Onde? Rua Dom Pedro V, 129, Sacramento, Lisboa Reservas 218 038 815

Less, chef Miguel Castro e Silva

Situado no pátio interior do espaço Embaixada, junto ao corner da Gin Lovers, o Less by Miguel Castro e Silva tem propostas tão irresistíveis quanto a bochecha de porco com falso sarrabulho de milhos e morcela (€12,50).

Onde? Embaixada, Praça do Príncipe Real, 26, Lisboa Reservas 213 471 341

The Decadente, chef Dinis Correia

O Bacalhau Caldeirado, um bacalhau confitado a baixa temperatura com batata e o molho de caldeirada da casa (€14), é a nossa escolha na variada carta do The Decandente, que privilegia os sabores da gastronomia portuguesa reinterpretados em pratos inovadores.

Quando? Das 12h00 às 00h00 Onde? Rua de São Pedro de Alcântara, 81, Lisboa Reservas 213 461 381