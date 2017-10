Os melhores perfumes para a casa

4 Maneiras de ter a sua casa perfumada

1. Espalhar velas estrategicamente | As velas perfumadas são a regra de ouro para manter qualquer casa perfumada, mas existem locais estratégicos para as colocar. Por exemplo, dentro de armários que tenham toalhas, mantas, etc. Geralmente, os tecidos absorvem o perfume das velas, mesmo apagadas.