Praia Banzai Pipeline, Havai

Conhecida por ter ondas tubulares perfeitas, esta praia havaiana é um dos destinos mais procurados pelos surfistas, desde 1971. Hoje é a sede fixa de uma das provas mundiais mais importantes, a WSL World Surf League. Por outro lado, é uma das zonas mais perigosas para praticar este desporto devido às ondas gigantes que atingem mais de 30 pés (cerca de 9 metros) e aos perigosos recifes e corais.

Praia de Zicatela, Puerto Escondido, México

As ondas da praia de Zicatela, situada na costa mexicana de Oaxaca, são consideradas as terceiras maiores do mundo (chegam quase aos 12 metros de altura). A zona é igualmente conhecida por ter restaurantes e hostels cool, onde ficam geralmente os surfistas.

Praia da Nazaré, Portugal

Foi onde o surfista mundialmente conhecido Garrett McNamara bateu o recorde mundial: surfou uma onda com 34 metros de altura (111 pés). É uma das praias portuguesas mais procuradas para este desporto, mas também uma das mais temidas, tal é a força da corrente e o tamanho das ondas.

Praia de Pico Alto, Peru

É uma das mais procuradas do mundo, sendo conhecida pela ondulação forte que se dirige para a costa rochosa e que dificulta o trajeto aos surfistas, no que respeita ao sítio perfeito para apanhar as ondas. Já recebeu quatro vezes o concurso internacional The Big Wave World Tour.

Praia de Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa

Está no topo da lista "must surf" de todos os amantes deste desporto. Neste local, as ondas chegam a atingir 23 pés – sete metros – e no final dos anos noventa foi considerada uma das praias com ondas mais pesadas do mundo. Em 2008, o surfista Ian Walsh surfou a maior onda de Teahupo’o de sempre, um momento que se tornou campanha publicitária da Red Bull nesse ano.

Praia de Tavarua, Fiji

Chamam-lhe a pioneira das escolas-resort de surf. Situada na ilha Mamanuca, a praia de Tavarua é banhada pelo Oceano Pacífico. No início de junho, o português Frederico Morais esteve na competição Outerknown Fiji Pro, cuja quinta etapa do circuito decorreu nesta praia.

Praia de Dungeons, África do Sul

Os períodos de maiores ondas nesta praia ocorrem quase sempre no inverno, originadas pelas tempestades no oceano do Hemisfério Sul, as conhecidas Roaring Forties. Foi em 1984 que os surfistas Pierre de Villiers e Peter Butto, de Cape Town, descobriram esta localização, onde as ondas chegam aos 14 metros.