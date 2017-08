Dentro de poucos anos, não haverá alunos a carregar as mochilas pesadas para as escolas. A sugestão partiu do partido Os Verdes e visa fomentar a adoção de manuais digitais, especificamente em formato tablet.

A proposta, aprovada no dia 7 de julho, vem impedir que no futuro os alunos continuem a carregar com mochilas com pesos excessivos. Esta mudança foi forçada depois de um grupo de pais ter entregado uma petição contra as mochilas pesadas, que recolheu mais de 48 mil assinaturas.

Contudo, a transição dos manuais para o formato digital pode não ser facilitada por dificuldades financeiras por parte de algumas famílias. Será ainda necessário um investimento de reforço tecnológico nas escolas nacionais. As editoras também afirmam estar preparadas para a transição do livro em papel para o formato digital. "Essa transição já começou", disse o diretor da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.