Mónica Ferreira, mãe de dois filhos, criou o SafetyBabyBed, um sistema que impede que o bebé deslize na cama ou puxe os lençóis para cima da cabeça.

Assim, para proporcionar ao bebé e aos pais um sono mais tranquilo, o SafetyBabyBed tem um sistema de retenção nos lençóis, amovível e ajustável consoante o crescimento. Este modelo de lençóis tem ainda um fecho adaptado "para a criança não se destapar durante a noite, mantendo a temperatura ideal".





O SafetyBabyBed está em fase final de patenteamento e tem contado com o apoio da TecMinho (interface universidade-empresa da Universidade do Minho), do CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal) e do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Guimarães.