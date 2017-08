Foi em agosto de 2016 que o Instagram desenvolveu esta nova funcionalidade e o sucesso foi imediato e permitiu a esta rede social fazer finalmente frente à concorrente Snapchat.

Para celebrar este feito, o Instagram divulgou a lista das personalidades e marcas mais vistas no mundo. Emily Ratajkowski, Chiara Ferragni e Candice Swanepoel estão no topo desta lista das celebridades e do lado das marcas destacam-se a Dior, a Dolce&Gabbana, a Louis Vuitton e a Christian Louboutin.

Para chegar a estes resultados, a rede social baseou-se na quantidade de visualizações das Stories acumuladas ao longo do ano passado.

De acordo com Eva Chen, responsável pelo departamento de parcerias do Instagram, os vídeos que são partilhados nas InstaStories refletem a realidade: "A indústria da moda exige que tudo seja sempre fotografado na perfeição (…) e, graças às Stories, a moda talvez se tenha tornado um pouco mais autêntica."

Em entrevista ao site Business of Fashion, Chiara Ferragni comentou o mesmo tema: "Não existem fronteiras entre o trabalho e a vida privada porque tudo o que eu faço e tudo o que partilho representa aquilo que eu sou e aquilo que realmente gosto. Suponho que essa será a razão para o facto de os meus seguidores gostarem tanto das minhas Stories. Não existe nenhuma estratégia por detrás."