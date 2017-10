A rentrée do cinema ainda não começou, mas já promete ser uma das melhores dos últimos anos. Referência na Sétima Arte, o Festival Internacional de Cinema de Veneza arranca com um leque de novas produções, de realizadores como Alexander Payne, Guillermo del Toro, George Clooney, Darren Aronofsky, Paul Schrader, Martin McDonagh ou Ai Weiwei. É Hollywood a dominar a competição, mas na sua versão mais irreverente e a misturar-se com produções vindas dos quatro cantos do mundo.





Em Mother! Darren Aronofsky desafia Jennifer Lawrence e Javier Bardem a mudarem de registo num thriller que parece ser tão ou mais surpreendente (e arrepiante) do que Requiem for a Dream (2000) ou Black Swan (2010) e que se eleva ao género terror. No filme, a existência tranquila de um casal é perturbada pela chegada misteriosa de outro (Ed Harris e Michelle Pfeiffer), entre episódios macabros e paranormais - como tapetes manchados com sangue, paredes que caem ou luzes que se apagam.





Igualmente misterioso, mas com uma boa dose de humor negro, o novo filme de George Clooney, Suburbicon é um enredo policial passado nos anos 50. Descrito pelo próprio à Entertainment Weekly como um filme "nervoso e sombrio" este é a sexta longa-metragem de Clooney e o argumento foi escrito em parceria com os irmãos Joel e Ethan Coen , com quem já trabalhou várias vezes. Em Suburbicon, Matt Damon, Juliane Moore e Noah Jupe vêm-se envolvidos numa investigação intrigante, provocada por um homicídio na família.





O septuagenário Paul Schrader regressa com First Reformed, um drama thriller que junta um ex-militar que perdeu um filho (Ethan Hawke) e uma viúva religiosa (Amanda Seyfried) para investigar alguns dos segredos mais obscuros da Igreja.



Num registo totalmente diferente, é a primeira vez que realizador britânico Martin McDonagh leva uma comédia com humor negro ao festival – o filme Three Billboards Outside Ebbing, Missouri coloca a atriz Frances McDormand no papel de uma mãe desesperada por encontrar o homicida da filha.





Guillermo del Toro também está na lista da competição de Veneza, com o filme The Shape of Water. Passado durante a Guerra Fria, a história coloca a solitária personagem de Elisa (Sally Hawkins) num laboratório governamental ultra-secreto. O twist ocorre quando Elisa e a colega Zelda (Octavia Spencer) descobrem um segredo que não deviam.





Já The Leisure Seeker, o primeiro filme totalmente inglês do realizador italiano Paolo Virzi, retrata a vida de Ella e John (Helen Mirren e Donald Sutherland) um casal idoso que embarca numa roadtrip de Boston à Florida para redescobrir o amor.



Depois de uma década em produção, Alexander Payne, o realizaor de Nebraska ou Sideways abre o festival com o seu projeto mais arrojado até hoje. Downsizing retrata a experiência de um casal (Matt Damon e Kristen Wiig) que se junta a um projeto destinado a minimizar seres humanos de forma a ocuparem um espaço menor no planeta. É ficção científica no seu melhor e com um elenco que inclui ainda Christoph Waltz, Jason Sudeikis, Alec Baldwin e Neil Patrick Harris.





Ativista e artista, o realizador chinês Ai Weiwei leva a Veneza o documentário Human Flow acerca da crise dos refugiados e dos direitos humanos. O projeto foi filmado em 22 países – entre eles a Síria, o Afeganistão, o Bangladesh ou a Itália, e por mais de 25 equipas.





O Festival de Veneza acontece de 30 de agosto a 9 de Setembro.





A lista dos filmes em competição:





Downsizing de Alexander Payne (Opening Night Film)

Human Flow de Ai Weiwei

Mother! de Darren Aronofsky

Suburbicon de George Clooney

The Shape Of Water de Guillermo del Toro

L’Insulte de Ziad Doueiri

La Villa de Robert Guediguian

Lean On Pete de Andrew Haigh

Mektoub, My Love: Canto Uno de Abdellatif Kechiche

The Third Murder de Hirokazu Kore-eda

Jusqu’à La Garde de Xavier Legrand

Foxtrot de Samuel Maoz

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh

Hannah de Andrea Pallaoro

Ammore E Malavita de Manetti Bros

Angels Wear White de Vivian Qu

Una Famiglia de Sebastiano Riso

First Reformed de Paul Schrader

Sweet Country de Warwick Thornton

The Leisure Seeker de Paolo Virzi