Quentin Tarantino já começou a escrever o guião do seu próximo filme, um drama inspirado no grupo de Charles Manson e nas histórias dos homicídios que cometeram nos Estados Unidos na década de 60. O site norte-americano The Hollywood Reporter, que acaba de divulgar a notícia, avança que a longa-metragem ainda não tem título, mas que Brad Pitt e Jennifer Lawrence são dois dos nomes que poderão fazer parte do elenco escolhido por Tarantino.

A notícia avança ainda que Harvey e Bob Weinstein vão produzir a nova película (os dois irmãos produziram todos os filmes anteriores de Tarantino) e que o financiamento e a distribuição ainda estão a ser negociados.

Este será o nono filme de Quentin Tarantino (na verdade é o décimo, mas o realizador diz que considera os dois volumes de Kill Bill como um só título) e a confirmar-se o que tem prometido desde 2012 – isto é, que só realizará dez longas-metragens –, este será o seu penúltimo projeto.