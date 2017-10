Depois do sucesso da primeira edição, o Organii Eco Market está de regresso nos dias 3, 4 e 5 de novembro à Lx Factory, em Lisboa.





A segunda edição do mercado contará com várias novidades: um novo pavilhão dedicado a projetos, produtos e marcas que se regem por princípios ecológicos, uma zona de degustação de comida biológica, um espaço Do it Yourself e duas áreas dedicadas às crianças. Joana Limão, autora do blogue Lemonaid, fará um jantar Desperdício Zero na sexta-feira e um brunch especial no domingo de manhã, ambos com lotação limitada a 40 pessoas.





Cátia Curica, uma das fundadoras da Organii, garante que "as diversas palestras com oradores de referência, os workshops de cozinha e de outras áreas do eco-living, os showcookings, a zona de restauração bio com opções vegetarianas, vegan ou macrobióticas, e as inovadoras marcas de roupa, puericultura, decoração e de mobiliário vão naturalmente continuar a fazer parte do cartaz". A marcar presença nas palestras estarão Tim Vieira (investidor no programa Shark Tank), João Manzarra e Francisca Guimarães (da marca Miss Kale).





Entre as 80 empresas nacionais confirmadas para o evento estão a Bamboo and Love, Nae, A Montra, Maria descalça e Iswari. Além de palestras sobre macrobióticos e workshops de culinária com vários especialistas, também vai ser possível fazer tratamentos de Spa no Organii Day Spa.





O Organii Eco Market é de entrada livre e vai funcionar entre as 19 e as 23 horas na sexta-feira, 3 de novembro, entre as 10 e as 23 horas horas no sábado e das 10 às 19 horas no domingo. A primeira edição do mercado, em 2016, contou com mais de 10 mil visitantes e comprovou o crescente interesse por um modo de vida mais sustentável e eco-friendly.