Dois anos depois da abertura do primeiro restaurante, no Estoril, o Organic Caffe abre o seu primeiro espaço na capital. Fica na Rua da Misericórdia, no Chiado, e tem algumas novidades. Entre elas está o novo serviço Grab & Go,no piso superior, com várias opções rápidas e saudáveis, como saladas, sopas, sandes e snacks, tudo para levar. Há ainda sumos naturais, águas e vários produtos biológicos saudáveis para provar ou levar para casa.

"Queremos democratizar a alimentação saudável e chegar a um maior número de pessoas. Por isso, neste espaço combinamos um estilo de vida saudável com o estilo de vida boémio, não somos fundamentalistas", explica Mariana Pessanha, a naturopata responsável pelo espaço. Por isso, a partir das 19h00, o espaço transforma-se num bar de cocktails, com ou sem álcool, feitos com bebidas biológicas e superalimentos.

No piso inferior do número 139 da Rua da Misericóridia fica o restaurnate, que serve pequenos-almoços logo a partir das 8h00 da manhã e jantares à meia-noite. Na carta, que privilegia os ingredientes e as combinações mais saudáveis, poderá escolher o brunch ou optar pelas entradas, saldadas, tapiocas, pratos vegan ou pratos de carne e peixe.

Morada: Rua da Misericórdia, 139. Chiado, Lisboa