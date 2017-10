É já durante o fim de semana de 23 e 24 de setembro que decorre a 6.ª edição do Open House Lisboa. O evento permite descobrir gratuitamente 87 espaços da cidade, 37 deles em estreia absoluta. A ação é feita em parceria com a Trienal de Arquitetura de Lisboa e com a EGEAC.

Este ano será possível visitar museus, escolas, teatros, palácios e outros espaços com assinatura de autores consagrados. Além disso, o roteiro deste ano dá especial atenção aos novos equipamentos e à reabilitação, como é o caso da nova sede da EDP ou o Panorâmico de Monsanto. Outros espaços, como o renovado Campo das Cebolas, o novo Terminal de Cruzeiros e outros locais vão ter destaque reforçado.

Esta edição tem um novo roteiro pensado para aproximar os cidadãos da arquitetura da cidade e por isso o objetivo do programa é recuperar e descobrir novos usos, criar equipamentos que respondam às novas exigências da cidade, procurar novos espaços e responder à procura turística crescente.

O Open House Lisboa vai descobrir todos os cantos de Lisboa, em dois dias e 282 visitas. Apenas oito visitas têm marcação prévia e todas serão guiadas por especialistas. Este ano, está ainda previsto que todas as visitas possam ser acompanhadas pelo público com deficiências sensoriais ou intelectuais.

Haverá também atividades especiais para os mais jovens. O Open House Júnior tem dez atividades lúdico-pedagógicas dirigidas aos mais novos.

O projeto Open House Lisboa chegou a Portugal em 2012 e está integrado na rede internacional Open City, que tem como objetivo promover a descoberta do património edificado, através de visitas e iniciativas gratuitas. Toda a informação sobre a nova edição do Open House Lisboa está em www.openhouselisboa.com.