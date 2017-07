Desde o dia em que deixou a Casa Branca, Barack Obama tem estado a aproveitar umas longas e merecidas férias. A família começou por viajar até à ilha privada de Richard Branson no Caribe, depois seguiu para Itália e mais recentemente para um resort em Bali.

Barack Obama, que já nos anos 60 costumava passar férias com a mãe e o padrasto na Indonésia, foi visto a passear pelo rio Ayung e a visitar os campos de arroz Jatiluwih, um dos Patrimónios Mundiais da UNESCO.

A família terá optado pelo Four Seasons Resort Bali, em Sayan, um dos resorts mais conhecidos do país, cujo preço por noite pode chegar aos 2170 euros. Cada villa inclui uma piscina privada e um terraço para apanhar sol com vista para o rio Ayung.

Durante a estada, a família Obama pode escolher entre uma série de atividades, como workshops de cozinha balinesa ou passeios até ao cume do monte Batur Trek para ver o vulcão em atividade ou ter aulas de aeroyoga.