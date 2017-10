Depois de uma análise à qualidade do serviço e quantidade de opiniões dos utilizadores através do Traveler’s Choice do TriAdvisor, o portal de viagens e turismo atribuiu o primeiro lugar ao Oceanário de Lisboa. O Oceanário já tinha recebido o mesmo prémio em 2015.

No ano passado, o Oceanário de Lisboa foi visitado por mais de 180 nacionalidades que partilharam a sua experiência no site do TripAdvisor. Das 28 mil avaliações, cerca de 18 mil atribuem-lhe a classificação de "Excelente", o que fez do Oceanário uma das 429 experiências a ter quando se visita Portugal.

O Oceanário, que fica no Parque das Nações e foi inaugurado para a Expo’98 , conquistou o primeiro lugar ao lado de mais 10 atrações por todo o mundo. No ranking, estão o Ripley’s Aquarium no Canadá, o Georgia Aquarium nos Estados Unidos, o Oceanografic València, em Espanha, o Ripley’s Aquarium of the Smokies e Monterey Bay Aquarium, nos Estados Unidos, o Dubai Aquarium & Underwater Zoo, o Acquario di Genova em Itália, o Tennessee Aquarium nos Estados Unidos e o Vancouver Aquarium, no Canadá.