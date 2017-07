Um século depois, o museu britânico mudou para maior. Com uma nova galeria para exposições e um pátio aberto ao público, "este é um momento histórico", resume a diretora, Tristram Hunt. "O V&A Exhibition Road Quarter é a maior intervenção arquitetónica do museu em mais de 100 anos e o início de um novo capítulo de expansão."

A construção insere-se no projeto Exhibition Road Quarter, que inclui uma nova e grandiosa entrada para o V&A, feita através das ruas de Kensington e aproximando-o da cidade. Entre as grandes novidades, está também a galeria Sainsbury, para exposições temporárias, com mais de 1000 metros quadrados e uma característica-chave: a total ausência de pilares. As semelhanças com o MATT Museum são bastante visíveis, do uso de cerâmica à presença forte de luz natural.

A nova ala do V&A vai receber arte, moda, espetáculos, atividades familiares e arquitetura a partir de outubro deste ano.