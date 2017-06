No dia 18 de junho comemorou-se o Dia Internacional do Sushi. A pensar na ocasião, o restaurante Tsubaki celebra esta iguaria com um menu especial disponível até 25 de junho.

O chef Flávio Barbosa apresenta novas criações onde a elegância da cozinha japonesa surge inspirada pelos sabores da cozinha portuguesa. O menu de almoço irá despertar os paladares mais portugueses ao trazer à mesa pratos como a típica sardinha em Oshizushi, o Niguiri de Sardinha, Gunkan de Ananás e Bruschetta Japonesa de Sardinha.

Exclusivamente durante esta semana será também servida uma sobremesa em trio, com sabores diferentes dos habituais: Cheesecake de Saké com Maracujá, Gelado de Lima e Fruta do Dia Laminada deixarão os mais gulosos agradavelmente surpreendidos. "Com esta iniciativa pretendemos reforçar a importância que o sushi tem vindo a ganhar junto dos portugueses e ir ao encontro da sua insaciável vontade de experienciar coisas diferentes", explica Alexandra Martins, diretora de Marketing do Grupo Turim Hotels, em comunicado à imprensa.

As novidades irão estar disponíveis apenas durante esta semana e integrarão o Menu All You Can Eat que está disponível ao almoço por €14,80 por pessoa, incluindo a sobremesa. O Tsubaki está aberto de segunda a sexta entre as 12h00 e as 15h00 e entre as 19h00 e as 23h00 e aos fins de semana entre as 19h00 e as 23h00.