Os velhos amigos Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese voltam a unir forças para criar um filme biográfico sobre o antigo Presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Esta será a sexta vez que os dois trabalham juntos, sendo que anteriormente já fizeram parceria nos filmes O Lobo de Wall Street (2013), Shutter Island (2010), The Departed (2006), O Aviador (2004) e Gangs of New York (2002).

Quatro anos depois, o ator e o realizador reúnem-se uma vez mais em volta da história de Roosevelt, que era também conhecido por ser um cowboy e que levou um tiro no peito precisamente no momento em que discursava no Milwaukee, em 1912. Apesar de ferido, insistiu em terminar o seu discurso.

Segundo divulga a revista norte-americana Variety, a par do assassinato, a ideia principal é mostrar o lado conservador de Roosevelt, bem como a preocupação que tinha pelo meio ambiente e os esforços que fez na época para preservar os parques nacionais da América. Esta será, sem dúvida, uma personagem que assentará bem em DiCaprio, não fosse ele um empenhado defensor do meio ambiente.