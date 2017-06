Depois de ter passado por nove apartamentos nos últimos anos, Meg Ryan vendeu em fevereiro o seu andar no Soho, em Nova Iorque, e decidiu agora comprar outro na zona de Tribeca, por cerca de 8 milhões de euros.

O novo espaço fica num dos bairros mais cool da cidade de Nova Iorque, perto de vizinhos igualmente famosos. Será provável que Meg Ryan se cruze com Justin Timberlake, Jessica Biel ou mesmo Jennifer Lawrence.

O edifício fica situado na Greenwich Street e o apartamento conta com 300 metros quadrados, divididos por três quartos e três casas de banho. O design de interiores é dominado pelos tons do branco, bege e cinza, à semelhança do anterior apartamento de Meg Ryan.

Do condomínio fazem parte uma piscina coberta de 20 metros, um luxuoso ginásio com banho turco, um mini-mercado e um terraço ajardinado que quase chega aos 500 metros quadrados.